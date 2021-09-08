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انهيار رملي في مطار الكويت الجديد والبحث عن متواجدين تحت الأنقاض

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انهيار رملي في مطار الكويت الجديد والبحث عن متواجدين تحت الأنقاض
twitter/ @kff_kw
عناصر بقوة الإطفاء العام في موقع انهيار رملي بمطار الكويت الجديد.
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وقع انهيار رملي، اليوم الأربعاء، في مطار الكويت الجديد قيد الإنشاء، فيما تحدثت قوة الإطفاء العام عن وجود 3 عمال تحت الأنقاض.

وقالت قوة الإطفاء العام، في بيان، إنها تتعامل حاليا مع "حادث انهيار رملي وقع في موقع مطار الكويت الجديد، وتجري حاليا عملية البحث والإنقاذ عن 3 عمال تحت الأنقاض".

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن عمق حفرة الانهيار 6 أمتار تقريبا، موضحة أن فرق قوة الإطفاء العام هرعت إلى الموقع للتعامل مع الحادث.

وتشير معلومات أولية، حسب الصحيفة، إلى ظهور جزء من جسم أحد العمال من تحت الأنقاض، ويجري تأمين إخراجه حيا من قبل رجال الإطفاء وسط استمرار البحث عن الآخرين.

وتفقدت وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت جراء حادث الانهيار الرملي.

المصدر: RT + "الراي"

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