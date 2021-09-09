منتدى الشباب المصري الروسي الثاني.. شروط المشاركة وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، شروط وضوابط المشاركة في فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، التي ستجري خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021.

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ومن هذه الشروط:

- أن يكون طالب أو خريج في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصصا أو مهتما بمجالات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والتصنيع(fabrication) والروبوتية(Robotics).

- تسجيل المتقدم في الاستمارة لا يعني قبوله في فعاليات المنتدى.

- في حالة مطابقة الشروط تتصل اللجنة المنظمة بالمتقدم لاجتياز المقابلة الشخصية.

- للتقدم للمنتدى يرجى الدخول للرابط التالي.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، استمارة المشاركة في فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، المنفذ من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الأول والذي أقيم في روسيا، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية"، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، من أجل تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير.

ويهدف المنتدي في نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي، بناء جسور تواصل وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين شباب البلدين، ووضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي، واستعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعي، علاوة على التعرف على التحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدي والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

المصدر: جريدة "الوطن"