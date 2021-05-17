قازان تستضيف منتدى الشباب الروسي المصري الأول

يقام في مدينة قازان الروسية في 19–22 مايو الجاري منتدى الشباب الروسي المصري الأول وذلك في إطار مهرجان عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر.

ويشارك في المنتدى 30 شابا وشابة يمثلون روسيا ومصر تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

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الغاية من عقد المنتدى هي تطوير علاقات الصداقة والعلاقات المهنية بين شباب كلا البلدين وأجهزة الدولة المختصة.

وقد طرحت أمام المنتدى المهام التالية:

- إقامة علاقات الصداقة والعلاقات المهنية بين الزعماء الشباب في روسيا ومصر،

- دراسة مساهمة الشباب في تطوير التعاون بين البلدين،

- تهيئة الظروف لوضع مشاريع مشتركة يطرحها الشباب الروس والمصريون،

- صياغة اقتراحات بشأن تطوير التعاون بين الشباب الروس والمصريين.

وسيبحث المشاركون في إطار برنامج المنتدى حالة التعاون بين شباب روسيا ومصر ومستقبل تطويره اللاحق في مجالات العمل الخيري والصناعات الابتكارية والدبلوماسية الاجتماعية وأعمال الشباب والمبتكرات.

المصدر: RT