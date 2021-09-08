السيسي يصدر قرارا بشأن طفلة مصرية

أوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السیسي بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منة الله هشام حسن ثابت، بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما.

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وكانت الطفلة منة قد تعرضت لحادث دهس من قبل سيارة نقل في محافظة أسيوط، ويأتي القرار الرئاسي بتقديم الرعاية الصحية لها، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

واستغاثت أسرة الطالبة منة، التي دهستها سيارة شاحنة يوم 22 أغسطس الماضي للمطالبة بعلاجها بعدما تسببت السيارة النقل الطائشة في إصابتها بـ"قطع في الأمعاء، وكسر في الحوض" وخضعت لـ5 عمليات جراحية حتى الآن، وما زالت في العناية المركزة.

المصدر: "الوطن"