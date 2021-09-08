السيسي: البشرية تمر حاليا باختبار هو الأصعب و"التعافي الأخضر" أضحى "ضرورة ملحة"

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن"، مشيرا إلى أن "التعافي الأخضر" أضحى "ضرورة ملحة على رأس أولويات حكومات العالم".

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، حيث قال الرئيس المصري: "إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة لتلبية تطلعات شعوب العالم".

وأشار السيسي إلى أن "التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري في القطاع الخاص للمضي قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته مختلف مجالات التنمية جنبا لجنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع".

المصدر: RT