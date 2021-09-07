السيسي خلال احتفال بميناء الإسكندرية البحري: المصريون يقومون الآن بإنشاء المشاريع بنفسهم وبأموالهم

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "المصريين يقومون الآن بإنشاء المشاريع بنفسهم وبأموالهم".

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وخلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، قال عبد الفتاح السيسي: "إحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا ماشيين فيه واللي ممكن نمشي فيه، وكان الكلام قبل كده شوفو حد ييجي ويشتغل، ولكن احنا دلوقتي بنعمل حاجتنا وبفلوسنا، ويتكلف 10 أو 20 بنعمل.. إحنا طبعا عاوزين المشغلين معانا والمستثمرين، ولكن علشان نسهل علينا وعليهم بنعمل".

كما أعرب السيسي عن شكره للحكومة على "جهدها والعمل الجاد"، معلقا على سرعة انتهاء الأعمال: "أنا مستعجل أكتر من كده معاكو علشان نقدر نحقق اللي انتو عاوزينه، وهقف عند تطوير ميناء الإسكندرية والسخنة، وهقول لينا في مصر وللحكومة على مدى سنين طويلة فاتت، كنا لما بنيجي نتكلم على مشروعات زي كده كنا بنطلب مستثمرين، زي ميناء دمياط وغيره، وكنا بنقولهم يدخلو يشتغلو، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده".

وأضاف الرئيس المصري: "الميناء بتاع السخنة لو استمرينا على إننا ندور على مطورين، كنا ممكن نخلصه في 2030، ولو حد يقدر يشتغل ويخلصه في سنة يتفضل، والدولة المصرية الآن لها مسار مختلف عما كان، والهدف هو امتلاك قدرة حقيقية ومقومات اقتصاد حقيقية وتستفيد من موقعها، وقولنا نعمل مجموعة موانئ على البحر الأحمر ومجموعة موانئ على البحر المتوسط، ثم شبكة طرق".

وأكمل: "في طريق بيتعمل غرب الميناء، وهو محور التعمير، علشان نعمل كل حاجة وتمهد للمستثمر، وكل اللي بنقول عليه بنفذه وزيادة، وميناء زي ميناء السخنة هيتكلف حوالي 30 مليار جنيه، واللي شغاله فيه شركات مصرية كلها، والتكريك المصريين اللي بيعملوه، بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية، ثم تديني كيان على البحر الأحمر بالمستوى ده، اللي في تقديري ممكن نكون اتأخرنا على ما نوصله".

المصدر: "الوطن"