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المغرب يسجل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
عاملان في القطاع الصحي في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 13224، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 889532.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 72 وفاة و1923 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز" 

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