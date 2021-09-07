المغرب يسجل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 13224، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 889532.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 72 وفاة و1923 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"