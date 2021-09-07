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ليبيا.. مصدر يؤكد مغادرة الدبيبة طبرق بعد تعليق جلسة البرلمان

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ليبيا.. مصدر يؤكد مغادرة الدبيبة طبرق بعد تعليق جلسة البرلمان
AFP Adem ALTAN
رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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أفاد مصدر ليبي بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة غادر طبرق مع عدد من الوزراء بعد تعليق جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصه لمساءلة الحكومة.

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من وزرائها يصلون إلى طبرق لحضور جلسة مساءلة في البرلمان
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من وزرائها يصلون إلى طبرق لحضور جلسة مساءلة في البرلمان

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفع جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الثلاثاء، وتعليقها إلى الحادية عشرة صباح غد الأربعاء.

وأرجع صالح تأجيل جلسة الاستجواب إلى تأخر وصول رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووفد الوزراء المرافق له، وضيق الوقت المتبقي لعقد الجلسة.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، قال في بيان إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تستغرب من تأجيل اجتماع مجلس النواب الليبي إلى الغد.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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