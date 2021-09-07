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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بذريعة مساعدتهم "أسرى جلبوع"

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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بذريعة مساعدتهم
Reuters AWA/
الجيش الإسرائيلي يفحص وثائق فلسطينيين
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش اعتقلت ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في مساعدتهم أسرى سجن "جلبوع" الستة على الفرار.

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية الناعورة في أراضي 48، خلال عمليات البحث عن الأسرى الفارين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أنه "تم التحقيق مع 14 سجانا في إطار الاشتباه بمساعدة الأسرى الستة"، مضيفة أن "هذا الاحتمال لا يزال قائما".

وتواصل قوات أمنية إسرائيلية عمليات البحث عن الأسرى الذين تمكنوا من الفرار خارج السجن عبر عملية شبهها كثيرون بأفلام هوليوود، وهو ما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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