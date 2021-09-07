إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال قمعه لفعالية مناهضة للتوسع الاستيطاني بجنوب الخليل.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان بجنوب الخليل، راتب الجبور، لوكالة "وفا" إن "قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية، واعتدت بالضرب على الصحفيين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف".

كما احتجزت عددا من الصحفيين والنشطاء ومتضامنين أجانب، أفرج عنهم بعد ساعة من احتجازهم.

ومنعت القوات الإسرائيلية المشاركين في الفعالية من الوصول إلى منطقة الحمرة بشرق التوانة، حيث يحاول مستوطنو "ماعون" و"حافات ماعون" السيطرة على بئر للمياه وأراض زراعية تعود لمواطنين فلسطينيين في المنطقة، كما أن المستوطنين يمارسون اعتداءات يومية بحق المواطنين، كحرق للمزروعات، وتقطيع للأشجار، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم، تمهيدا للسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر: "وفا"