مشاهد من هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف عدة أهداف في قطاع غزة مساء الاثنين 6 سبتمبر، وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من القطاع.

المصدر: أ.ب.