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مشاهد من هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

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قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف عدة أهداف في قطاع غزة مساء الاثنين 6 سبتمبر، وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من القطاع.

المصدر: أ.ب.

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