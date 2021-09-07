مشاهد من هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة
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قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف عدة أهداف في قطاع غزة مساء الاثنين 6 سبتمبر، وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من القطاع.
المصدر: أ.ب.
قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف عدة أهداف في قطاع غزة مساء الاثنين 6 سبتمبر، وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من القطاع.
المصدر: أ.ب.
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