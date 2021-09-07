السيسي يكشف عن الحل الوحيد لمواجهة الفساد في مصر ويستشهد بـ"سنغافورة"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الفساد في مصر يتطلب معاملة الماكينات مع البشر وبحيث لا يتدخل البشر في هذه التعاملات.

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وأوضح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات: "خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة (تستخدم فيه الماكينات) كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع الماكينات سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟".

وأضاف الرئيس المصري خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "المستورد خاطب الشركة، والشركة خاطبت الجمارك، ولو تمت الموافقة نحدد الأسعار بتاعها ونسب كبيرة جدا منها حتى لن يتم الكشف عنها مع منظومة الاكس راي ، ويبقا فيه انتقاء عشوائى للبعض..رحت من 5 سنين سنغافورة لقيت الطقم اللى مشغل الميناء 8 أفراد.. بنعمل الإجراءات دى علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا..الخطوة اللى هنخدها قدام لا فيها وقوف ولا رجوع".

المصدر: اليوم السابع