ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية مع ولي عهد أبو ظبي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r88m
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود بحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأوضحت الوكالة أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات".
وأضافت أنه "تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك خلال الاتصال".
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.