مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى الاستهداف في محافظة بابل جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف في محافظة بابل، خلال قدومه من جنوبي البلاد إلى القواعد العسكرية وسط العراق.

وأضاف، أن الانفجار الذي نفذه فصيل (أصحاب الكهف)، لم يتسبب بأي خسائر بشرية.

المصدر: RT