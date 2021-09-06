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الشرطة الإسرائيلية ترجح عبور اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين إلى مجدل شمس وآخرين إلى الأردن

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الشرطة الإسرائيلية ترجح عبور اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين إلى مجدل شمس وآخرين إلى الأردن
Reuters
حفرة هروب ستة أسرى فلسطينيين خارج سجن جلبوع
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كشفت مصلحة السجون الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول هروب الأسرى الـ6 الفلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين.

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ووفق التحقيقات التي أجرتها مصلحة السجون الإسرائيلية تبين أن "الشرطية التي كانت على برج المراقبة الذي حفر تحته النفق كانت نائمة لحظة خروج الفلسطينيين الستة من الفتحة".

كما تبين أن "طول النفق الذي حفره الأسرى الستة وصل لـ25 مترا، وكانت هناك سيارة تنتظرهم لفترة طويلة بالقرب من سجن "جلبوع" وساعدتهم في الانسحاب من المكان، وقام السجناء بتغيير ملابسهم قبل ركوبها وقام أحدهم بتغيير حذائه".

وهناك تقديرات لدى الشرطة الإسرائيلية تخمن بأن 2 من الفلسطينيين عبروا إلى الأردن، و2 في مجدل شمس، و2 ما زالوا في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

المصدر: RT

 

 

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