فضيحة أمنية في إسرائيل يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين
Reuters
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تأخرت سلطة السجون الإسرائيلية ساعة وربع في إجراء عملية عد الأسرى بعدما تلقت بلاغا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من قبل سائق بوجود أشخاص "مشبوهين" يركضون في الحقول.
وكشفت التحريات أنه فقط عند الساعة 3:25 فجرا تم اكتشاف اختفاء أول ثلاثة أسرى في جناح رقم 2، وبعد نصف ساعة تم اكتشاف اختفاء الثلاثة الآخرين.
وتم إبلاغ المؤسسة الأمنية الساعة الرابعة فجرا باختفاء الأسرى الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن 6 اسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.
المصدر: RT
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