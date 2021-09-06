"حماس": فرار الأسرى الستة من سجن "جلبوع" يلخص قضية الشعب الفلسطيني

علقت حركة "حماس" على فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، معتبرة أن فرارهم "يلخص قضية شعب سيواصل النحت بالصخر بأظافره ليعيش حريته".

وقال الناطق باسم "حماس"حازم قاسم، إن "ما فعله الأسرى الستة بقيادة محمود عارضة، بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع، يشكل تلخيصا لقضية شعب سيواصل النحت بالصخر بأظافره ويحارب بكل الأدوات الممكنة، ليعيش حريته ويكسر سجن الاحتلال ويهدم أسوار معتقل الاستعمار الصهيوني".

هذا وقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس، لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر اليوم.

وتم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

المصدر: RT