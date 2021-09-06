"التنين" الفلسطيني ينتصر على "الصياد" الإسرائيلي

ذكر غال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الفلسطينية في قناة "تلفزيون كان" أن حركة فتح تفتخر اليوم بـ"انتصار التنين على الصياد".

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وكانت "فتح" قد هنأت زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري للحركة ورفاقه الخمسة الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، وقالت إن "التنين ينتصر على الصياد".

ב-2018 הגיש זביידי את עבודת המאסטר שלו בלימודי תואר שני באוניברסיטת ביר זית תחת הכותרת "הצייד והדרקון" שעסקה ב-50 שנות מרדף של ישראל אחר מבוקשים פלסטינים...



בפת"ח מתהדרים היום בכך שהדרקון ניצח את הצייד pic.twitter.com/0rBOqM0vxB — Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 6, 2021

وتوضيحا لمعنى العبارة، قال الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر إن الزبيدي "في عام 2018، قدم أطروحة ماجستير في الدراسات العليا في جامعة بيرزيت تحت عنوان (الصياد والتنين) ، وتناولت 50 عاما من ملاحقة إسرائيل للمطلوبين الفلسطينيين"، وعقّب قائلا إن "فتح تفتخر اليوم بأن التنين هزم الصياد".

تحية لزكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة " فتح" ورفاقه الاسرى الذين انتزعوا حُريتهم انتزاعاً من عتمة السجن وظُلم السّجان عبر #نفق_الحريه✌✌..

التنين ينتصر على الصياد

حمى الله الأبطال بحمايته pic.twitter.com/xNFMEqL5ff — حركة فتح (@fatehorg) September 6, 2021

المصدر: RT