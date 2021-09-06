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"التنين" الفلسطيني ينتصر على "الصياد" الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

Reuters
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ذكر غال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي  المتخصص بالشؤون الفلسطينية في قناة "تلفزيون كان" أن حركة فتح تفتخر اليوم بـ"انتصار التنين على الصياد".

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وكانت "فتح" قد هنأت زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري للحركة ورفاقه الخمسة الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، وقالت إن "التنين ينتصر على الصياد".

وتوضيحا لمعنى العبارة، قال الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر إن الزبيدي "في عام 2018، قدم أطروحة ماجستير في الدراسات العليا في جامعة بيرزيت تحت عنوان (الصياد والتنين) ، وتناولت 50 عاما من ملاحقة إسرائيل للمطلوبين الفلسطينيين"، وعقّب قائلا إن  "فتح تفتخر اليوم بأن التنين هزم الصياد".

المصدر: RT

 

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