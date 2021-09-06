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صحفي إسرائيلي يتحدث عن محاولة هروب سابقة جرت قبل 30 عاما

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صحفي إسرائيلي يتحدث عن محاولة هروب سابقة جرت قبل 30 عاما
AFP
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في معرض تعليقه على هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، تطرق غال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي  المتخصص بالشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية، إلى حالة مشابهة جرت قبل 30 عاما.

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وأشار بيرغر إلى أن محاولة  للهرب من السجن جرت أيضا في عام 1991 عبر نفق، وكانت بقيادة، يحيى السنوار، زعيم حماس الآن في غزة.

وروى الصحفي الإسرائيلي أن السنوار "حفر نفقا مع زميليه في الزنزانة، توفيق أبو نعيم ومحمد شراتة، ولكن تم الكشف عن الخطة وإحباطها من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية".

وكان قد أفرج عن الفلسطينيين الثلاثة، السنوار وأبو نعيم وشراتة، في إطار صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

المصدر: تويتر

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