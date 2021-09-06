صحفي إسرائيلي يتحدث عن محاولة هروب سابقة جرت قبل 30 عاما
في معرض تعليقه على هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، تطرق غال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية، إلى حالة مشابهة جرت قبل 30 عاما.
وأشار بيرغر إلى أن محاولة للهرب من السجن جرت أيضا في عام 1991 عبر نفق، وكانت بقيادة، يحيى السنوار، زعيم حماس الآن في غزة.
وروى الصحفي الإسرائيلي أن السنوار "حفر نفقا مع زميليه في الزنزانة، توفيق أبو نعيم ومحمد شراتة، ولكن تم الكشف عن الخطة وإحباطها من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية".
לפני 30 שנה ב-1991 היה עוד ניסיון בריחה דרך מנהרה מהכלא, מי שהוביל אותו הוא יחיא סינוואר כיום מנהיג חמאס בעזה— Gal Berger גל ברגר (@galberger) September 6, 2021
אז הוא חפר מנהרה ביחד עם חבריו לתא תוופיק אבו נעים ומוחמד שראתחה - התוכנית נחשפה וסוכלה בידי שב"ס
השלושה שוחררו לבסוף בעסקת שליט
وكان قد أفرج عن الفلسطينيين الثلاثة، السنوار وأبو نعيم وشراتة، في إطار صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
المصدر: تويتر
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.