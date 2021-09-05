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محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع عمران خان الوضع في أفغانستان

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع عمران خان الوضع في أفغانستان
AFP Pavel Golovkin
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، هاتفيا، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية منها الوضع في أفغانستان.

وحسب وكالة "وام" الإماراتية، تبادل بن زايد وعمران خان وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية، كما أنهما شددا على أهمية تطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام بما يعمق من المصالح المشتركة للبلدين.

المصدر: "وام"

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