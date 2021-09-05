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الصحة المصرية تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح "جونسون آند جونسون"

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الصحة المصرية تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح
Reuters
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون آند جونسون".

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وتضمنت الشحنة الثانية حسب وزارة الصحة 525 ألفا و600 جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

من جهته، أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية، على أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون آند جونسون"، سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال 776 مركزا موزعين على مستوى محافظات مصر.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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