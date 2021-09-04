مستشار السيسي الصحي يكشف موعد زيادة إصابات كورونا المتوقعة ويناشد المواطنين

كشف عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة المصرية للشؤون الصحية، أن "هناك ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا بمصر، وأنه من المتوقع الاستمرار في الزيادة خاصة بعد منتصف شهر سبتمبر".

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وأشار عوض تاج الدين إلى أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا في تصاعد على مستوى العالم وليس بمصر فقط"، لافتا إلى أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك زيادة في عدد الحالات التي يستدعي دخولها المستشفيات، كما أن الطلب على الرعاية في تزايد".

وناشد مستشار السيسي الصحي المواطنين بـ"ضرورة حجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وهى خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الرابعة"، مشددا على "ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين".

وأوضح أن "التطعيمات بلقاح ضد هذا الفيروس تساهم كثير في خفض معدلات الوفيات في الموجة الرابعة"، مؤكدا أن "اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، لذلك على المواطنين الحاصلين على اللقاحات الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا".

المصدر: "الوطن"