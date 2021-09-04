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الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

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الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا
Reuters
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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في مصر، خالد مجاهد، ما تردد عن ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات لـ 80% بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا أن نسب الإشغال لم تصل حتى لـ25%.

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وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية أن مصر تشهد ارتفاعا بسيطا في معدلات الإصابة في الموجة الرابعة، وأيضا انخفاضا في معدلات الوفيات بكورونا، مقارنة بالعديد من دول العالم، وأقل من الوفيات في مصر سابقا بـ3%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات لا تستخدم سوى 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى البلاد، مضيفا "ما زالت مصر بعيدة تماما عن نسب الإشغال التي قيلت وهي 80%".

وشدد مجاهد على ضرورة تلقي اللقاحات، لكون ذلك يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا، أو الدخول إلى المستشفيات، مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

 

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