الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا باتجاه جازان

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، مساء السبت، بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا باتجاه مدينة جازان.

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وقات وكالة الأنباء السعودية في حسابها على "تويتر" إن "قوات التحالف العربي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: وكالات