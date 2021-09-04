السودان يطالب الحكومة الإثيوبية بـ"الكف عن العدوانية" في التعامل معه

طالبت وزارة الخارجية السودانية الحكومة الإثيوبية بـ"الكف عن العدوانية في التعامل مع السودان"، مشيرة إلى أنه "لا نية للخرطوم في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها".

وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها "تابعت بكل أسف التصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية".

وأعربت عن "شجبها لمثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي، لتؤكد التزامها التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأضافت أن "الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حدة أوضاعها الداخلية، وفي هذا الشأن تطالب وزارة الخارجية الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان والتي درجت عليها طيلة الفترة الماضية، ووقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة".

وتابعت أن "السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع الجارة إثيوبيا، و أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها".

المصدر: "سونا"