مطار حلب الدولي يستقبل أول رحلاته من أرمينيا

استقبل مطار حلب الدولي، يوم السبت، أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان.

وهذه الرحلة هي الأولى بين البلدين منذ أن توقفت عام 2011.

"سانا"

وعبر السفير السوري في أرمينيا محمد حاج إبراهيم، عن سعادته بهذا الرحلة، معتبرا أنها تمثل "خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وتساهم في زيادة الحركة الاقتصادية والسياحية إلى جانب تكريس العلاقات الاجتماعية المتجذرة بين الشعبين".

"سانا"

من جانبه، أشار مدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري باسم منصور إلى أن بدء الرحلات الجوية بين سوريا وأرمينيا "يأتي في سياق اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين مؤخرا لتكريس التعاون المشترك"، مشددا على "أهمية هذه الخطوة نظرا لوجود جالية سورية كبيرة في أرمينيا وتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين".

وكالة "سانا" السورية

"سانا"

من جانبه، أكد محافظ حلب حسين دياب، أن "هذا الحدث يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين أرمينيا وسوريا، ويشكل خطوة جديدة في طريق عودة المطار إلى الحياة".

المصدر: "سانا"