بسبب خلل فني.. غرامة تعادل قيمتها 147 ألف دولار لسائق تاكسي عراقي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مناشدة لسائق تاكسي بعد ظهور غرامات مالية على سيارته بلغت قيمتها 215 مليون دينار، أي 147 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق بسبب هذه الغرامة، أصدرت مديرية المرور العامة في العراق توضيحا حول هذه المسألة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن "موقف سائق المركبة سليم ولا توجد عليه غرامات سوى غرامة مالية مقدارها خمسون ألف دينار (37 دولارا أمريكيا تقريبا) وقد تم دفعها".

وأضافت: "كان هناك خلل فني في النظام أثناء ترحيل مبلغ الغرامة".

المصدر: RT