 
مباشر

بسبب خلل فني.. غرامة تعادل قيمتها 147 ألف دولار لسائق تاكسي عراقي

أخبار العالم العربي

بسبب خلل فني.. غرامة تعادل قيمتها 147 ألف دولار لسائق تاكسي عراقي
الجسر المعلق في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7py

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مناشدة لسائق تاكسي بعد ظهور غرامات مالية على سيارته بلغت قيمتها 215 مليون دينار، أي 147 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق بسبب هذه الغرامة، أصدرت مديرية المرور العامة في العراق توضيحا حول هذه المسألة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن "موقف سائق المركبة سليم ولا توجد عليه غرامات سوى غرامة مالية مقدارها خمسون ألف دينار (37 دولارا أمريكيا تقريبا) وقد تم دفعها".

وأضافت: "كان هناك خلل فني في النظام أثناء ترحيل مبلغ الغرامة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا