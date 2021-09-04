وزير الداخلية السعودي يصل إلى قطر

وصل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، إلى قطر، مساء اليوم السبت في زيارة رسمية للبلاد.

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وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان مقتضب، أن رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كان في استقبال بن سعود والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصل وزير الداخلية السعودي إلى قطر قادما من العراق حيث بحث مع رئيس وزرائه، مصطفى الكاظمي، التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وفق بيان صدر عن مكتب الأخير.

وتشهد العلاقات بين الدوحة والرياض تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.

وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.

كما أصبحت السعودية الأولى من دول مقاطعة قطر التي أعادت سفيرها إلى الدوحة بعد إنهاء الأزمة الخليجية.

المصدر: "قنا" + وكالات