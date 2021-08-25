السعودية وقطر توقعان على بروتكول لإنشاء مجلس التنسيق بين البلدين

أعلنت السعودية وقطر، يوم الأربعاء 25 أغسطس، توقيع بروتوكول لإنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

وأفادت وكالتا "واس" السعودية و"قنا" القطرية الرسميتان بأن وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة السعودي، مساعد بن محمد العيبان، التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، حيث وقع الجانبان "البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري"، الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب القطري أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويشارك في أعمال المجلس، حسب الوكالتين، "عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة".

وأوضحت "واس" و"قنا" أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية وللدفع "بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين".

المصدر: "واس" + "قنا"