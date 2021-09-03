المغرب يسجل ارتفاعا في عدد الوفيات بكورونا رغم تراجع المعدل اليومي للإصابات

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 104 حالات وفاة بكورونا، ارتفاعا من 70 حالة تم تسجيها أمس، كما تم تسجيل 4381 إصابة جديدة بالفيروس بينها 378 إصابة حرجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب بيانات نشرتها الوزارة عبر موقعها في الإنترنت، فقد ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 12923 وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 876732 إصابة، بينها 2250 حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن 6237 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 813670 حالة.

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وحول توزع الإصابات الجديدة قالت الوزارة إن الدار البيضاء كانت الأعلى في عدد الإصابات الجديدة كما في عدد الوفيات، إذ تم تسجيل 888 إصابة فيها، كما سجلت فيها 17 حالة وفاة.

وكان المغرب سجل أمس 5383 حالة إصابة جديدة، و70 حالة وفاة.

المصدر: RT