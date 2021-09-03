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الجيش الإسرائيلي: العثور على شظايا صاروخ مضاد أطلق من الأراضي السورية.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: العثور على شظايا صاروخ مضاد أطلق من الأراضي السورية.. (فيديو)
صورة أرشيفية
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق الليلة الماضية من الأراضي السورية، حيث انفجر الصاروخ فوق البحر.

وأضاف المتحدث أن الصاروخ المضاد للطائرات انفجر فوق البحر ولذلك وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الانذارات.

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ولفت إلى أنه عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد شظايا الصاروخ على الأرض وسيتم جمعها من قبل الشرطة.

وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

المصدر: RT

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