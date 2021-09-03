الصحة المصرية تكشف عن الأشخاص الممنوعين من التبرع بالبلازما
Reuters
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أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر أن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين، عدا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.
وحثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة في توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.
وكانت وزارة الصحة صرحت في وقت سابق بأن التبرع ببلازما الدم آمن جدا، والجسم يعوضها خلال 48 ساعة من التبرع، وطالبت المواطنين بالتبرع بالبلازما لمساعدة أصحاب الأمراض الخطرة في الشفاء.
المصدر: "اليوم السابع"
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