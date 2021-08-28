الصحة المصرية: موجة كورونا الرابعة ستكون أكثر حدة والعوارض لن تتغير

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا في البلاد ستكون أكثر حدة بسبب طفرة "دلتا بلس" المتحورة، مشيرا إلى أن عوارض الإصابة لن تتغير.

وفي تصريح لموقع "الوطن"، قال المصدر إن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر مبكرا عن توقعات اللجنة"، لافتا إلى أن "هذه الموجة ستكون أكثر حدة نظرا لطفرة "دلتا بلس" المتحورة، ولكن معظم الحالات ستكون بسيطة ومتوسطة".

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وأضاف: "الناس استعجلت الموجة، وفي استهتار ومستنيين الأرقام تزيد في 30% زيادة خلال يومين.. دا جرس إنذار".

وعن عوارض الإصابة خلال هذه الموجة، قال إن "عوارض الإصابة بكورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة ولكن شكلها هو الذي تغير كارتفاع درجة الحرارة والسعال، وأعراض "دلتا بلس" تشابه أعراض البرد والسعال وأعراض كورونا".

وطالب المواطنين بـ"ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري".

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين وعدم النزول من قبل أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وكذلك السيدات الحوامل إلا للضرورة القصوى، خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: "الوطن"