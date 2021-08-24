مصر..الكشف عن تفاصيل أول حالة إصابة بمتحور "دلتا بلس" في البلاد

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لأول إصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد

وأشارت المصادر إلى أن "الحالة تعود لسيدة مصرية، عمرها يصل لـ35 عاما، وتم إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالخارج، وثبت أنها مصابة بمتحور "دلتا بلس"، وحالتها كانت بسيطة"، موضحة أن "متحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا ليس الأشرس، ولكنه الأسرع"، بحسب "الوطن".

وأكدت المصادر أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون أكثر حدة، نظرا لانتشار متحور "دلتا بلس" وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، وأن الحالات ستتراوح بين المتوسطة والبسيطة"، مشيرة إلى أن "منحنى فيروس كورونا في مصر مستقر رغم زيادة الإصابات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية".

في حين أوضحت المصادر أن "الزيادة ليست كبيرة، ولكن هي علامة للعودة لاتباع الإجراءات الاحترازية، كوضع الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، والابتعاد عن التكدس، وعدم التقبيل أو الأحتضان، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي، خاصة مع اقتراب الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا".

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد أعلنت أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" بمصر، في منتصف يوليو الماضي.

المصدر: "الوطن"