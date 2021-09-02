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السفير القطري محمد العمادي يصل غزة

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السفير القطري محمد العمادي يصل غزة
Reuters SAL/IGA/FW1/Global Pixdesk
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي
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وصل إلى قطاع غزة في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

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وأشارت وكالة "سوا" إلى أن العمادي وصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون – إيرز.

ومن المتوقع أن يعقد العمادي لقاءات مع المسؤولين في قطاع غزة، فضلا عن تفقده عددا من المشاريع التي تشرف عليها اللجنة القطرية في القطاع.

وكانت آخر زيارة للسفير إلى القطاع قد تمت منتصف شهر يوليو الماضي، حيث عقد وقتها سلسلة لقاءات مع قيادة حركة "حماس" في غزة.

وقد أفادت القناة العبرية "13" صباح الخميس بأن العمادي ونائبه خالد الحردان سيصلان غزة للقاء المسؤولين في القطاع، بهدف استئناف صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة فقيرة، وفق آلية صرف جديد. 

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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