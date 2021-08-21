إعلام عبري: السلطة الفلسطينية غاضبة بعد إقرار آلية جديدة لصرف المنحة القطرية في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، عن آلية جديدة لصرف المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلي، فإن "الآلية الجديدة تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة".

وأضافت أنه "من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها.

ووقعت الأمم المتحدة وقطر، يوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن تحويل أموال المنحة القطرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وبحسب التفاهمات، ستحصل 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بدءا من شهر سبتمبر المقبل، على 100 دولار لكل أسرة.

وقالت القناة "13" العبرية مساء الجمعة إن حركة "حماس" رحبت بالموافقة على إدخال الأموال القطرية للأسر المحتاجة، لكنها ما زالت تسعى لحل مسألة رواتب موظفيها.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي