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وزير الكهرباء السوري يكشف كمية التسرب النفطي في البحر

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وزير الكهرباء السوري يكشف كمية التسرب النفطي في البحر
وزير الكهرباء غسان الزامل ـ (وزارة الكهرباء السورية)
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قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل إن كمية الوقود المتسربة من محطة بانياس الحرارية إلى البحر هي في الحد الأعلى 4 أطنان، نافيا ما تم تداوله من معلومات وصور بهذا الخصوص.

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ونفى الزامل صحة الصور المنشورة عن تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، قائلا إن "هناك صورا مزيفة يتم تداولها عن التسرب والقصد منها التهويل والإساءة".

وأوضح الزامل في حوار بثته "الإخبارية السورية" أن خزان الفيول المتضرر سعته 20 ألف طن، وكان فيه نحو 15900 طن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما جرى من تسرب، وشدد على أن هناك "تهويلا كبيرا" وأن "الكمية المتسربة لا يمكن أن تكون أكثر من 4 أطنان".

وتحدث الزامل عن الصعوبات الكبيرة التي تعانيها البلاد وخصوصا مع الحصار المطبق على سوريا.

 

المصدر: "الإخبارية السورية"

 

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