إسرائيل تعين أول سفير لها لدى البحرين وتوقعات بزيارة لابيد إلى المنامة قريبا

تسلم وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس أوراق اعتماد أول سفير بحريني لدى بلده، بالتزامن مع تعيين تل أبيب أول سفير لها لدى المملكة.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن لابيد هنأ السفير البحريني خالد يوسف الجلاهمة، خلال اجتماع عقد بينهما اليوم بوصوله إلى إسرائيل والافتتاح المتوقع لسفارة المملكة في تل أبيب، ثم ناقشا تعزيز الروابط بين الدولتين وشعبيهما.

وأعرب لابيد عن قناعته بأن افتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل يمثل "خطوة جديدة نحو إحلال السلام الحقيقي في الشرق الأوسط"، مبديا قناعته بأن "دولا أخرى تغير صورة الشرق الأوسط ستدخل في المستقبل دائرة السلام".

في غضون ذلك، صادقت لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية على أن إيتان نائيه سيصبح أول سفير إسرائيلي لدى البحرين.

وكان نائيه أول دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات (بصفته القائم بالأعمال الإسرائيلي في أبو ظبي) بعد اتفاق التطبيع الذي أبرم بين الدولتين قبل نحو عام، وقبل ذلك عمل في تركيا في عام 2016-2018

وأكد موقع "والا" العبري أن هناك توقعات بأن لابيد سيزور المنامة في سبتمبر الجاري لحضور مراسم افتتاح سفارة إسرائيل في العاصمة البحرينية.

المصدر: RT + "والا"