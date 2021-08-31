سفير البحرين لدى إسرائيل يغرد بثلاث لغات قبيل وصوله إلى تل أبيب

أعرب السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن سعادته بتوجهه إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، لبدء مهامه.

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وعلى حسابه في "تويتر"، غرد خالد الجلاهمة بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، قائلا: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

אני מתכבד להודיע ​​כי אגיע היום לתל אביב כדי להתחיל בתפקידי כשגריר של #בחריין הראשון ב-#ישראל. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

I am honored to announce that I will be arriving in Tel Aviv today to begin my post as #Bahrain’s first Ambassador to #Israel. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة بين العامين 2009 و2013.

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

المصدر: i24" + RT"