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سفير البحرين لدى إسرائيل يغرد بثلاث لغات قبيل وصوله إلى تل أبيب

أخبار العالم العربي

سفير البحرين لدى إسرائيل يغرد بثلاث لغات قبيل وصوله إلى تل أبيب
Reuters Nir Elias
العلم البحريني والعلم الإسرائيلي
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أعرب السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن سعادته بتوجهه إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، لبدء مهامه.

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وعلى حسابه في "تويتر"، غرد خالد الجلاهمة بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، قائلا: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة بين العامين 2009 و2013.

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

المصدر: i24" + RT"

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