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ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

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ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل
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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل
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استقبل ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة السفير البحريني المعين لدى إسرائيل حديثا خالد يوسف الجلاهمة في قصر الرفاع.

وذكرت وكالة "أنباء البحرين" ان ولي العهد أعرب أمام الجلاهمة عن تهانيه بمناسبة تعيينه "رئيسا للبعثة الديبلوماسية للمملكة في إسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، من خلال تأكيد نهج المملكة الساعي لتعزيز أسس السلام والتسامح، مما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم". 

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقعت على تعيين الجلاهمة في مارس الماضي. وشغل الجلاهمة في الماضي منصب نائب السفير البحريني في الولايات المتحدة، ومناصب رفيعة أخرى في السلك الدبلوماسي البحريني. 

من جهة أخرى، ذكر موقع "إسرائيل 24" أن البحرين لم تقم حتى الآن بإقامة سفارة لها في إسرائيل، فيما لدى إسرائيل بالفعل سفارة تنشط في العاصمة البحرينية المنامة. 

المصدر: وكالة أنباء البحرين+ إسرائيل 24

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