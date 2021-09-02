الأمن المصري يقتل مجرما خطيرا كان ينتظره حكم بالإعدام

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مصر مصرعه بقنا، وكان محكوما عليه بالإعدام فى قضية استشهاد ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

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وأكدت المعلومات والتحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وأصل إقامته بمحافظة قنا، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية وإستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه، وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بقيادة اللواء طارق يحيى، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية ، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على 2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع