الأمن المصري يرد على مزاعم رسالة مسربة من أحد السجناء
Reuters
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رد مصدر أمني مصري على ما تم تداوله حول رسالة مسربة لنزيل بأحد السجون، تزعم "التنكيل المتواصل بالسجناء".
ونفى المصدر الأمني قيام عدد من السجناء بإضرام النار في سجنهم بدعوى عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة.
المصدر: الوفد
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