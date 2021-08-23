مصر.. فيديو بائع غشاش يثير الغضب والأمن ينهي الأزمة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، فيديو يظهر فيه غش أحد الباعة الجائلين المتواجدين بمنطقة ميدان العارف بالله بمدينة سوهاج.

وظهر البائع وهو يضع ثقلا في كفة الميزان التي يضع فيها خضروات الطماطم، وذلك عن طريق المغافلة، دون أن تنتبه إليه السيدة، مرددًا لها بعض الكلمات التي تشير إلى تضجره منها – حسب ما جاء في الفيديو المتداول.

من جانبها استهدفت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج البائع المشار إليه، وجرى ضبطه والتحفظ على الميزان خاصته وتحرير محضر بقسم شرطة أول سوهاج، كما استهدفت الحملة باقي الباعة الجائلين المتواجدين في ميدان العارف بالله، وجرى تحرير 7 محاضر أمن دولة طوارئ وضبط عدد من الموازين لعدم دمغها والتلاعب فيها.

وتبين أن البائع له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية