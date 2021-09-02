مصر.. توفي نجله الوحيد ويريد الاحتفاظ بـ"التابلت الخاص به للذكرى والمدرسة مش راضية"

تساءل عبد الله مصطفى السيد، ولي أمر طالب في الصف الثاني الثانوي توفي مؤخرا، حول إمكانية احتفاظه بجهاز "التابلت" للذكرى عن ابنه بدلا من تسليمه للمدرسة.

وكتب السيد عبر مجموعة "أخبار وزارة التربية والتعليم" على "فيسبوك"، أنه على أتم الاستعداد لدفع ثمنه للمدرسة، متابعا: "ربنا ميحرقش قلب حد على ضناه".

وقال في تصريح لموقع "القاهرة 24" إن "الطالب المتوفى كان الابن الوحيد له، ووفاته في هذا السن الصغير لها بالغ الأثر على الأسرة بالكامل وكل المحيطين".

وأشار إلى أنه "تقدم بأكثر من طلب لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لاستثناء ابنه من استرداد التابلت لتشديد المدرسة على استلامه لعدم استكمال الطالب للمرحلة الثانوية".

وتابع: "حاولت إقناع المدرسة بدفع أعلى من ثمن التابلت لأن كل ذكريات وصور إبني عليه ومش هياخدوه مني".

وأضاف أنه "تقدم بطلب التماس لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بشأن الاحتفاظ بجهاز التابلت ذكرى لأسرته والسماح بسداد قيمة التابلت المقررة بوزارة التربية والتعليم، إلا أن التوجيه المالي والإداري شدد على ضرورة تسليم التابلت".

ولم تمر إلا ساعة واحدة على منشور السيد، حتى انهالت آلاف التعليقات لمواساته والدعاء للطالب المتوفي، لافتين إلى أن "المدرسة لا تسترد جهاز التابلت كما صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأنه هدية الدولة للطالب".

المصدر: "القاهرة24"