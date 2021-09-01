إصابة 3 فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 مواطنين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "أصيب 3 مواطنين شرق رفح مساء اليوم منهم إصابتان بحالة طفيفة واحدة بالمطاط والأخرى بشظايا والإصابة الثالثة متوسطة جراء قنبلة غاز مباشرة بالحوض".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأنه "أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة في المكان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

يشار إلى أنه لليوم الخامس على التوالي تقام فعاليات للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة وبلدة جباليا ومحافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهو ما أدى إلى مقتل شاب وطفل فلسطينيين وإصابة 80 مواطنا بجروح مختلفة.

المصدر: "وفا" + RT