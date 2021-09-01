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الدفاع الروسية: مقتل طفل بقذائف صاروخية في سهل الغاب بسوريا

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الدفاع الروسية: مقتل طفل بقذائف صاروخية في سهل الغاب بسوريا
Reuters
سوريا -أرشيف-
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت اليوم الأربعاء أن طفلا سوريا قتل نتيجة سقوط قذائف صاروخية في سهل الغاب بريف حماة الغربي وسط سوريا.

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وأوضح في بيان صدر عنه أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي أطلق 25 صاروخا على سهل الغاب، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة.

المصدر: RT

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