الدفاع الروسية: مقتل طفل بقذائف صاروخية في سهل الغاب بسوريا
Reuters
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت اليوم الأربعاء أن طفلا سوريا قتل نتيجة سقوط قذائف صاروخية في سهل الغاب بريف حماة الغربي وسط سوريا.
وأوضح في بيان صدر عنه أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي أطلق 25 صاروخا على سهل الغاب، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة.
المصدر: RT
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