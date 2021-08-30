 
مباشر

مقتل عنصرين في قوى الأمن الداخلي في إطلاق نار على مركزهما في حماة وسط سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل عنصرين في قوى الأمن الداخلي في إطلاق نار على مركزهما في حماة وسط سوريا
وكالة سانا
قيادة شرطة حماة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r64z

أفاد مصدر في قيادة شرطة حماة، بمقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة، وسط سوريا، فجر اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
سوريا.. مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بهجوم على حافلة بريف درعا
سوريا.. مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بهجوم على حافلة بريف درعا

وقال المصدر إن "شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة الحراسة باستخدام بندقية آلية ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

المصدر: RT + سانا

صفاء مكنا- دمشق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا