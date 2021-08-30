مقتل عنصرين في قوى الأمن الداخلي في إطلاق نار على مركزهما في حماة وسط سوريا

أفاد مصدر في قيادة شرطة حماة، بمقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة، وسط سوريا، فجر اليوم الاثنين.

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وقال المصدر إن "شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة الحراسة باستخدام بندقية آلية ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

المصدر: RT + سانا

صفاء مكنا- دمشق