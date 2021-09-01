 
مباشر

التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة رابعة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة رابعة
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6y8

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف "اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأضاف:"نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، مشيرا إلى أن "هذا يعد تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين".

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا