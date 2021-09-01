التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة رابعة
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) September 1, 2021
التحالف: قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية.#واس_عام
وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف "اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.
وأضاف:"نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، مشيرا إلى أن "هذا يعد تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين".
المصدر: "واس"
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