التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة ثالثة
Reuters NAIF RAHMA
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية".
#التحالف: قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة ثالثة في الأجواء اليمنية #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 1, 2021
يتبع..
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