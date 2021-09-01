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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة ثالثة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة ثالثة
Reuters NAIF RAHMA
صًورة تعبيرية..مناصرين للحوثيين يحملون مجسم طائرة مسيرة
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية".

يتبع..

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