نبيل القروي يوكل محاميا جزائريا للدفاع عنه أمام القضاء

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل قروي وكل محاميا جزائريا للدفاع عنه بعد إيقافه من طرف الأمن الجزائري بولاية تبسة أقصى شرق البلاد بمعية شقيقه غازي القروي.

وألقي القبض على الأخوين القروي يوم الأحد في مدينة تبسة الجزائرية وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.

وأصدرت السلطات الأمنية التونسية يوم الثلاثاء مذكرة جلب بحق رجل الأعمال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة "غير شرعية".

وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، بحسب موقع "الصباح نيوز".

يذكر أن رئيس حزب "قلب تونس" وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية قد تغيب عن الساحة السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه مطلع شهر يونيو الماضي.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد الذي فاز باكتساح.

وحل حزب "قلب تونس" في المركز الثاني بعد حزب "النهضة" الإسلامي المعتدل في الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.

المصدر: "موزاييك" + وكالات